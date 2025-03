Pedreira! São José Basket visita o líder Sampaio Corrêa na LBF

O São José Basketball visita o Sampaio Corrêa na noite desta sexta-feira (28), a partir das 19h30, no ginásio Castelinho, em São Luís (MA). Essa partida vale pela quarta rodada da primeira fase da edição 2024/2025 da LBF (Liga de Basquete Feminino).

A equipe joseense, comandada pelo técnico Leandro Leal, está em quinto lugar, com duas vitórias e uma derrota, perdendo na estreia e vencendo os outros dois, contra o Mesquita e o Campinas.