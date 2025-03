‘Um ano do pior dia da vida’, diz mulher de PM acidentado no Vale

“Momento esse que comecei a esmorecer, onde algumas pessoas perceberam e me chamam para tomar um ar, fora do hospital, pois eu não conseguia ter o controle do meu choro nem sequer encontrava mais forças nem sequer para me manter em pé.”

Cirurgias.

A policial militar lembrar as cirurgias pelas quais Magno passou, a retirada do baço e a transferência para a UTI (Unidade de Terapia Intensiva), onde ele lutou pela vida por vários dias.

Foi ali também que Tatiane conseguiu falar pela primeira vez com o amado depois do acidente. Como ela conta no relato emocionado.