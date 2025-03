Polícia combate organização no Vale ligada ao PCC e Hezbollah

A Polícia Civil de São José dos Campos deflagrou nesta quinta-feira (27) a Operação Ultravale, voltada à repressão de organização criminosa envolvida em esquemas sofisticados de lavagem de dinheiro, com uso de empresas de fachada, cooptação de refugiados sírios como laranjas e articulações com atores nacionais e estrangeiros.

Além disso, a organização é suspeita de manter transações bancárias com pessoas jurídicas vinculadas ao PCC (Primeiro Comando da Capital) e movimentações com indivíduos listados pelo OFAC (Office of Foreign Assets Control), órgão do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, como integrantes de células terroristas associadas ao Hezbollah – organização política e paramilitar fundamentalista islâmica.