Operação fiscaliza jet skis na represa Jaguari

Uma operação "Anti-Fluxo" coordenada pela Guarda Civil Municipal de Jacareí resultou, na quarta-feira (26), em autuações por diversas irregularidades em um espaço de eventos localizado às margens da Represa do Jaguari. A ação também acirrou a fiscalização sobre a locação de jet skis na região.

A operação foi motivada por denúncias recorrentes de perturbação de sossego no local e contou com a participação da Polícia Militar Ambiental, fiscais de Posturas e de Obras, além das secretarias municipais de Segurança e Defesa do Cidadão, Meio Ambiente e Zeladoria Urbana.