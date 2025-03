Após tempestade e alagamentos, dia é marcado por limpeza em SJC

A manhã desta quinta-feira (27) foi marcada por faxina e cálculos dos problemas causados pela forte tempestade que atingiu São José dos Campos. A prefeitura registrou, nesta quarta-feira (26), o maior volume de chuva na região leste da cidade, com precipitação de 58,8 milímetros e ventos que chegaram a 65 km/h. Apesar da intensidade do temporal, não houve vítimas, desabrigados ou necessidade de interdições pela Defesa Civil.

Na Vila Tatetuba, duas residências foram afetadas, mas os danos não exigiram ações emergenciais além do monitoramento das autoridades. Já na Vila Guarani, região central do município, 13 famílias receberam apoio da Secretaria de Apoio Social ao Cidadão, que distribuiu colchões, cestas básicas, cobertores e kits de higiene. Do total de atendidos, 12 famílias optaram por permanecer em suas casas e uma se abrigou na residência de vizinhos.