MP quer acordo com Marçal para arquivar caso de expedição ao Vale

Ele citou no processo que o delegado responsável pelo inquérito considerou haver "um exagero persecutório" por parte do Ministério Público, "talvez pela repercussão do caso ou quem sabe pela popularidade do investigado".

A proposta de acordo para o encerramento do processo mediante o pagamento da multa foi feita pelo Ministério Público no início do mês à defesa de Marçal. Esse tipo de acordo, previsto na lei 9.099/95, é chamado de transação penal e pode ser realizado somente em acusações de crimes com pena de até dois anos.

* Com informações do portal UOL