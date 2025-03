Cansado de ver mãe apanhar, filho encomenda morte do próprio pai

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

A mãe do rapaz, esposa do pedreiro, também foi indiciada -- ela emprestou o carro para o filho e o pistoleiro 'desovassem' o corpo, que foi carbonizado.

Segundo a policia, o filho já planejava matar o pai desde 2022. Um ano depois, ao ser expulso de casa, o filho ficou ainda mais revoltado com o pai e prometeu à mãe que "iria resolver a situação".

No dia do crime, o matador de aluguel entrou na casa da família e matou o pedreiro com um golpe na cabeça, com uma barra de ferro.



"O filho dele ficou aguardando na garagem dentro do carro da mãe. O matador lacrou o corpo, e os dois seguiram em direção a uma estrada, na área rural de Betim, onde o corpo foi carbonizado e dispensado pelos dois. O jovem dirigiu o veículo, enquanto o assassino seguiu em uma moto furtada - que também foi queimada sobre o cadáver”, disse o delegado Otávio Luiz de Carvalho, responsável pela investigação.



O filho foi preso e a mãe responderá em liberdade. O matador, que usava tornozeleira eletrônica no momento do assassinato, está foragido.



*Com informações do jornal 'O Tempo'.