Onde está Vanessa? Deixou aliança sobre a mesa e desapareceu

Onde está Vanessa?

O desaparecimento da jovem vendedora Vanessa Soares, de 24 anos, está comovendo as redes sociais. Ela desapareceu em Posse, no Entorno do Distrito Federal, e a família está desesperada em busca de informações sobre o seu paradeiro.

A jovem foi vista pela última vez pelo marido, dentro de casa, na madrugada da última sexta-feira (21). Depois, o marido afirma que levantou para ir ao banheiro e já não encontrou mais a esposa.



O celular e a aliança foram deixados em cima da mesa, de acordo com a família. Já os documentos, dinheiro e roupas foram deixados na casa.



*Com informações do jornal 'O Hoje'.