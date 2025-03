Após por silicone, mulher foge do hospital para não pagar a conta

Após colocar silicone e fazer uma lipoaspiração, uma paciente fugiu do hospital para não pagar a conta dos procedimentos estéticos.

A paciente, de 32 anos, deixou a unidade ainda com acesso venoso. O caso aconteceu em Belo Horizonte (MG) e é investigado pela Polícia Civil.