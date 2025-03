Jovem é atropelada na faixa de pedestres no Vale; motoqueiro foge

O atropelamento aconteceu na altura do km 1,6, enquanto ela atravessava a faixa de pedestres. De acordo com o boletim de ocorrência, o caso aconteceu por volta das 6h da manhã. A vítima informou que foi surpreendida por uma motocicleta após ouvir uma buzina.

Ela não teve tempo de reagir e foi atingida. O motociclista permaneceu no local até a chegada da equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), mas fugiu em seguida, sem ser identificado. Após o atropelamento, a adolescente foi levada ao hospital, onde recebeu atendimento.

Os policiais militares não encontraram vestígios do acidente no local quando chegaram e, por isso, não foi realizada perícia técnica. A adolescente conversou com os policiais já na unidade hospitalar. Não há informações atualizadas a respeito do estado de saúde da vítima.

A Delegacia Seccional de Jacareí registrou o caso como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, com agravante por ter ocorrido sobre faixa de pedestres, conforme o Código de Trânsito Brasileiro. O caso será encaminhado à delegacia da área do fato para continuidade da investigação.