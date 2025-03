Namoro com atriz do Vale era fake, diz Andressa Urach em vídeo

Andressa Urach fez um vídeo em que abordou sua sexualidade e disse que seu namoro com a influenciadora Mari Ávila, de São José dos Campos, no ano passado, não foi de verdade e era marketing.

Influenciadora e criadora de conteúdo adulto, ela negou que tenha namorado a influencer de São José em novembro de 2024: “Para finalizar, quero deixar claro aqui: o meu namoro com a Mari Avila, que eu amo, admiro e acho linda, era marketing. Mamãe vendeu isso”.