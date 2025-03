Onde está Ana Merry? Jovem moradora de São José sumiu há um mês

A família da jovem Ana Merry Lanches Silva, 24 anos, está desesperada por encontrá-la. Ela está desaparecida há cerca de um mês, segundo familiares, quando saiu da casa na zona sul de São José dos Campos e não foi mais encontrada.

Ana Merry é moradora do bairro Residencial União e a família pede apoio para que ela seja encontrada. De acordo com a família, um boletim de ocorrência por desaparecimento já foi registrado na Polícia Civil.