Atleta e aluna dedicada, Mikaely queria encontrar asteroides

Mikaely Aparecida Chagas, 26 anos, era uma dedicada aluna do curso de Matemática do IFSP (Instituto Federal de São Paulo) Campus Caraguatatuba, jogadora de voleibol e vinha se dedicando a um projeto especial: encontrar novos asteroides no espaço.

Tudo foi tragicamente interrompido no acidente de trânsito que vitimou Mikaely e o professor Ricardo Roberto Plaza Teixeira, de 61 anos. Eles estavam no mesmo carro que colidiu com um caminhão na rodovia Doutor Manoel Hyppólito Rego (SP-55), na altura do km 73, próximo à praia da Lagoinha, em Ubatuba. O acidente aconteceu na noite da última terça-feira (25).