Mortos em acidente no Vale, Ricardo e Mikaely serão velados hoje

O impacto fez com que o HB20 perdesse o controle, invadisse a pista contrária e colidisse frontalmente com um caminhão. O motorista do carro que causou o acidente fugiu do local e é procurado pela polícia. Documentos encontrados no veículo dele podem ajudar na identificação.

Na noite de quarta-feira (26), dezenas de estudantes e professores prestaram homenagens a Plaza e Mikaely na portaria do IFSP (Instituto Federal de São Paulo) Campus Caraguatatuba. O professor lecionava na instituição há 27 anos e Mikaely era aluna do curso de Matemática, além de atleta de voleibol de Ubatuba, já tendo representado a cidade nos Jogos Regionais.

Foram colocadas flores e velas na portaria do IFSP Caraguatatuba, além de cartazes com mensagens para as vítimas. O local se transformou em um memorial em homenagem à estudante e ao educador.