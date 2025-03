Onde está Dulcineia? Moradora de São José está desaparecida

Reprodução / Olho Vivo do Vale

A família de Dulcineia Corrêa de Oliveira Husain, de 36 anos, procura por ela em São José dos Campos. A mulher está desaparecida desde o último sábado (22).

Moradora da região do Novo Horizonte, na zona leste de São José dos Campos, Dulcineia não foi mais vista desde o sábado.