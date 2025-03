Professora acusa diretora da Fundação Casa de SJC de agressão

Uma professora da Fundação Casa de São José dos Campos denunciou ter sido agredida com um soco no rosto pela diretora da unidade. O caso aconteceu às 7h40 de segunda-feira (17), no estacionamento do centro socioeducativo Tamoios, mas só foi revelado agora.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

A vítima disse que estava dentro de seu carro quando foi surpreendida pela agressora, que se aproximou e deu um soco em sua boca após ofensas.