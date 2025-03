Velas e emoção em despedida de professor e aluna mortos no Vale

O impacto fez com que o HB20 perdesse o controle, invadisse a pista contrária e colidisse frontalmente com o caminhão. O autor do acidente fugiu do local e é procurado pela polícia. Documentos encontrados no carro dele podem ajudar na identificação.

As mortes foram atestadas pela médica do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Um guincho da Unidade Básica de Atendimento do DER (Departamento de Estradas de Rodagem) foi enviado ao local para prestar assistência. Não houve congestionamento.

O outro carro envolvido na colisão (Ecosport) foi abandonado pelo motorista, que fugiu do local. A polícia encontrou dentro do veículo uma carteira de habilitação categoria amador para operação de embarcação náutica, que também identifica o proprietário do veículo. O caso segue em investigação.