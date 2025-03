PRF recupera dois veículos roubados em menos de 4 horas na Dutra

O motorista foi preso e autuado por receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

Segundo a PRF, as prisões ocorreram em conformidade com a nova redação do artigo 311 do Código Penal, que endureceu as penalidades para crimes relacionados à adulteração de veículos. A mudança prevê reclusão de quatro a oito anos, além de multa, para quem altera, oculta ou comercializa automóveis com sinais identificadores modificados.

Nos três primeiros meses de 2025, a PRF recuperou 29 veículos só na rodovia Presidente Dutra.