Câmara Municipal de SP aprova dia do combate à Cristofobia

A Câmara Municipal de São Paulo derrubou, nesta quarta-feira (26), o veto do então prefeito Fernando Haddad (PT) ao Projeto de Lei (PL) 306/2015, que institui o "Dia do Combate à Cristofobia" a ser celebrado no dia 25 de dezembro.

A decisão é definitiva, tornando a proposta lei na cidade. O projeto, de autoria do ex-vereador Eduardo Tuma, foi vetado por Haddad em 2016, mas agora foi aprovado após votação.