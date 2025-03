Operação 'Caraguá Sombrio' desarticula quadrilha de luxo

A Polícia Civil de São Paulo, por meio do 1º Distrito Policial de Caraguatatuba e com apoio do Ministério Público, deflagrou nesta quarta-feira (26) a Operação Caraguá Sombrio, com o objetivo de desmantelar uma organização criminosa atuante no Litoral Norte do Estado. A ação resultou em duas prisões, apreensão de bens de alto valor e bloqueio de contas bancárias que somam mais de R$ 2,5 milhões.

Entre os presos está J.P.S., de 39 anos, um traficante condenado na cidade de Jacareí, que estava vivendo em uma cobertura de luxo no bairro Indaiá, em Caraguatatuba. No local, a polícia encontrou joias, relógios de grife, dois veículos de luxo — um Jaguar e uma Amarok — além de R$ 762 mil em folhas de cheque e R$ 9.790 em dinheiro em espécie. Também foram apreendidos cinco pássaros silvestres mantidos ilegalmente, resultando em autuação por crime ambiental.