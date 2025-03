Mãe mantém gravidez em sigilo e mata bebê queimado após dar à luz

Uma mulher de 24 anos foi formalmente indiciada pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), nesta quarta-feira (26), pelos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver. O caso, ocorrido em outubro de 2024 no município de Ervália, na Zona da Mata, envolve a morte do próprio filho recém-nascido e a tentativa de destruir evidências ao atear fogo no corpo da criança.

Segundo as investigações, a mulher deu à luz sozinha em casa, sem acompanhamento médico durante a gestação, e manteve a gravidez em sigilo de familiares e do suposto pai. Após o parto, ela teria levado o bebê – que nasceu com vida, conforme laudos periciais – até uma área de pastagem, onde incendiou o corpo. Os restos mortais carbonizados foram localizados por equipes policiais durante buscas na região.