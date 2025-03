Incêndio atinge árvore de grande porte no Jardim das Indústrias

Um incêndio registrado na noite desta quarta-feira (26) assustou moradores da Rua Atenas Paulista, no bairro Jardim das Indústrias, em Jacareí. As chamas, que teriam começado em um terreno baldio, rapidamente se alastraram e atingiram uma árvore de grande porte, que foi completamente consumida pelo fogo.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

As imagens do incêndio impressionaram os vizinhos, que acompanharam a cena com preocupação. A fumaça densa e as labaredas chamaram a atenção de quem passava pelo local e acionou o Corpo de Bombeiros.