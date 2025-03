Aeroporto de São José celebra 35 mil passageiros em um ano

O Aeroporto de São José dos Campos (SJK Airport) alcançou a marca de 35 mil passageiros transportados desde a retomada dos voos comerciais, em março de 2024. O número simboliza a consolidação do terminal como um novo polo estratégico da aviação regional no Estado de São Paulo.

Em 12 meses de operação, foram registrados 336 pousos e decolagens, com destaque para os altos índices de pontualidade e regularidade. A taxa de ocupação dos voos manteve-se elevada, atingindo até 99% em datas de feriados prolongados e grandes eventos, especialmente entre o público corporativo.



A malha aérea inclui voos diretos para importantes capitais brasileiras, como Salvador, Recife, Fortaleza, Belo Horizonte, Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre e também destinos como Navegantes e Buenos Aires, com conexão ágil via Rio de Janeiro. O terminal tem ampliado o acesso ao turismo e aos negócios, conectando São José dos Campos, Aparecida, Campos do Jordão e o Litoral Norte aos principais centros emissores do país.

Para atender ao crescimento da demanda, o SJK Airport investiu em melhorias na experiência do passageiro, como a parceria com a Swissport, empresa global de serviços aeroportuários, além da presença de marcas como Travelex Confidence Câmbio, Nova Opção Locadora e Polar Coffee. Os viajantes também contam com o Lounge Campos do Jordão, transporte intermodal com Pássaro Marron e Buser, e atendimento de informações turísticas na área de desembarque.