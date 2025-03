Menina de 10 anos é encontrada morta no banheiro após incêndio

Uma tragédia abalou o município de Rio Negrinho, no Planalto Norte catarinense, nesta terça-feira (25). Uma menina de 10 anos morreu após um incêndio destruir uma residência de madeira no Loteamento Morada do Sol, bairro Campo Lençol. As informações foram confirmadas à imprensa pelo delegado Rubens Almeida Passos de Freitas, da Polícia Civil.

O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado por volta das 16h20 para atender à ocorrência na rua Cecília Schroeder. Ao chegarem, os militares encontraram a estrutura completamente tomada pelas chamas. Durante os esforços para controlar o fogo, iniciaram buscas pela criança, que supostamente estava no interior do imóvel. A vítima foi encontrada sem vida no banheiro da casa.