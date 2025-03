Agressão: Professora reclama de aluno e apanha dos pais dele

Uma professora particular de 65 anos, identificada como Célia Regina, foi vítima de uma agressão violenta no bairro Resgate, em Salvador (BA), no último dia 18. Segundo relatos, o ataque partiu de familiares de um aluno de 7 anos, como retaliação após a educadora relatar problemas de comportamento da criança durante aulas de reforço.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

De acordo com a vítima, o conflito começou quando ela chamou a atenção do menino por não cumprir as atividades propostas. “Falei: ‘Você não copiou nada’. Ele respondeu com grosseria e, quando questionei como faríamos a aula, me deu um tapa no rosto”, contou Célia. A professora afirmou ter acionado a mãe do aluno, que se recusou a ouvir sua versão dos fatos. Horas depois, familiares do garoto a cercaram na rua e a agrediram fisicamente.