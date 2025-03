Chuva alaga pelo menos 4 casas em São José

Uma forte chuva atingiu a região por volta das 17h desta quarta-feira (26), provocando pontos de alagamento, especialmente na Rua Francisco Antônio Rodrigues, no bairro Vila Guarani. Segundo informações da Defesa Civil Municipal, quatro residências foram invadidas pelas águas, mas não houve necessidade de remoção dos moradores.

Equipes da prefeitura foram mobilizadas para auxiliar os moradores na limpeza das áreas afetadas. Apesar dos transtornos, não foram registrados feridos, desabrigados ou desalojados.