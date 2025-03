Homem é espancado e tem celular roubado em briga de bar

Um homem de 31 anos foi agredido por quatro indivíduos na madrugada do último sábado (22) em Campo Grande (MS), após uma discussão em um bar na região do Vila Almeida. Segundo o boletim de ocorrência, a vítima acreditava ter tido seu celular furtado durante a briga, mas conseguiu localizá-lo cerca de uma hora depois, ainda no mesmo estabelecimento, usando um rastreador.

O episódio começou quando um amigo da vítima se envolveu em uma discussão com seguranças do bar após um acidente de trânsito. Durante a confusão, o rapaz correu para o pátio de um posto de gasolina na rua Conselheiro João Alfredo, na Vila Nossa Senhora das Graças, onde foi cercado e espancado. Um frentista do local teria presenciado o ataque.