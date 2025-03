Quase perdeu grana: idoso deposita aposentadoria em conta errada

Um idoso recuperou integralmente o valor de sua aposentadoria, transferido por engano via Pix para uma conta desconhecida, graças à intervenção da Polícia Civil de Várzea Grande, na região metropolitana de Cuiabá. O caso, registrado na 3ª Delegacia de Polícia, teve desfecho após a pessoa que recebeu os recursos se negar a devolvê-los voluntariamente.

Segundo relatos, o homem procurou a unidade policial após a transferência equivocada. A delegada Nubya Beatriz Gomes dos Reis, responsável pelas investigações, explicou que a equipe agiu rapidamente para identificar o destinatário do Pix e garantir a restituição do dinheiro, essencial para o sustento da família do idoso. “Apropriar-se de valores recebidos por engano configura crime de apropriação indébita, previsto no artigo 169 do Código Penal”, destacou a autoridade.