Morta em acidente na região, Mika era promessa no esporte

A cidade de Ubatuba perdeu, na noite de terça-feira (25), uma de suas jovens promessas esportivas. Mikaely Aparecida Chagas, de 26 anos, atleta de voleibol que representou o município nos Jogos Regionais, foi uma das vítimas fatais de um grave acidente na rodovia Doutor Manoel Hyppólito Rego (SP-55), na altura do km 73,1, próximo à praia da Lagoinha.

Mika, como era carinhosamente chamada, voltava de uma aula no Instituto Federal de São Paulo (IFSP), campus Caraguatatuba, acompanhada do professor Ricardo Roberto Plaza Teixeira, de 61 anos, também vítima do acidente. Ambos estavam em um veículo HB20 atingido na traseira por um Ford Ecosport, que seguia no mesmo sentido (Caraguatatuba-Ubatuba). Com o impacto, o carro perdeu o controle, invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente com um caminhão.