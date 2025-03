Jovem baleado em ataque no Vale morre após 16 dias internado

Morreu na manhã desta quarta-feira (26), na Santa Casa de Cruzeiro, o jovem Patrick Silva, de 21 anos, que estava internado na UTI desde o dia 10 de março, após ser baleado em um ataque no bairro Jardim Paraíso. Com a confirmação do óbito, o município contabiliza quatro homicídios em 2025.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Ainda não há informações oficiais sobre os horários do velório e sepultamento do jovem.