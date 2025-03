VÍDEO: Chuva forte causa alagamento em vias de São José; ASSISTA

Uma chuva forte que atinge São José dos Campos na tarde desta quarta-feira (26) provoca pontos alagados na cidade. A Defesa Civil Estadual informou que uma rua ficou alagada, atingindo duas residências. Equipes da cidade estão a caminho do local.

Vídeos que circulam pelas redes sociais mostram pontos cheios de água, como na avenida Fundo do Vale, com a água tomando parte da via pública. Moradores da região relataram que a situação de alagamento na avenida é recorrente, ocorrendo sempre quando há precipitações fortes.