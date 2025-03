Morador denuncia más condições e uso irregular do CEJU em Jacareí

Um morador do Jardim Florida, em Jacareí, que pediu para não ser identificado, denunciou à reportagem más condições e uso irregular do CEJU (Centro da Juventude), unidade municipal localizada no bairro. Segundo o relato, o local apresenta mato alto, lixo acumulado e água parada, o que pode contribuir para a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue.

O denunciante afirma que o espaço, que deveria funcionar até as 17h conforme placas informativas, é utilizado como estacionamento irregular em horários alternativos, incluindo fins de semana até tarde da noite. "Tem gente pegando carro ali às 22h, 23h, sendo que o local deveria estar fechado", relatou.