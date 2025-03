VÍDEO: Dois são presos em ação contra o crime organizado no Vale

Duas pessoas foram presas, uma delas em uma cobertura de luxo em Caraguatatuba, em uma megaoperação da Polícia Civil contra o crime organizado. A ação ocorreu nesta quarta-feira (26), com buscas também em São Sebastião.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Batizada de ‘Operação Caraguá Sombrio’ e feita em parceria com o Ministério Público de São Paulo, além de apoio da Polícia Militar, a megaoperação envolveu cerca de 90 policiais civis e militares para cumprir 26 mandados de busca e apreensão.