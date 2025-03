Apaixonado por ensinar: conheça professor Ricardo, morto no Vale

“Aos familiares, amigos e a toda a comunidade acadêmica do IFSP, expressamos nossos mais sinceros sentimentos, desejando que encontrem conforto e união neste momento de dor”. A instituição decretou luto oficial de quatro dias a partir desta quarta-feira (26).

Alunos da instituição vão levar velas e flores para deixar no portão da faculdade e pedir por paz e justiça ao caso do acidente. O professor e a aluna serão velados e enterrados na quinta-feira (27), das 8h às 14h, no cemitério do bairro Getuba, em Caraguatatuba.

Homenagens.

Nas redes sociais, amigos e alunos do professor Ricardo Plaza lamentaram a morte dele e o homenagearam.