STF amplia prazo para Prefeitura regularizar cargos comissionados

O STF (Supremo Tribunal Federal) ampliou o prazo para que a Prefeitura de São José dos Campos regularize a situação de 458 cargos comissionados da administração municipal que foram considerados inconstitucionais pelo Tribunal de Justiça.

No pedido ao STF, a Prefeitura alegou que o prazo inicial, de 120 dias, terminaria no dia 30 de abril, o que seria insuficiente para adotar as medidas necessárias à reestruturação do quadro de pessoal. O município solicitou que o Supremo suspendesse a eficácia da decisão do TJ até o fim do processo - ou seja, até o esgotamento de todos os recursos possíveis.