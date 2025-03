Vídeo mostra colisão que matou professor e aluna na RMVale; VEJA

Duas pessoas morreram e uma ficou ferida no acidente. Os mortos são Ricardo Roberto Plaza Teixeira, 61 anos, e Mikaely Aparecida Chagas, 26 anos. Ele era professor e ela aluna do IFSP (Instituto Federal de São Paulo) Campus Caraguatatuba.

Eles estavam no carro que foi atingido por um veículo na traseira e, por causa da colisão, bateu num caminhão na pista contrária. Com o impacto, Ricardo foi arremessado a cerca de 20 metros de distância. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Mikaely ficou presa nas ferragens e também morreu por conta do acidente. O motorista do carro que provocou o acidente fugiu do local e é procurado pela polícia.

Em nota, o IFSP Caraguatatuba lamentou a morte do professor e da aluna. “Aos familiares, amigos e a toda a comunidade acadêmica do IFSP, expressamos nossos mais sinceros sentimentos, desejando que encontrem conforto e união neste momento de dor”. A instituição decretou luto oficial de quatro dias a partir desta quarta-feira (26).

Alunos da instituição vão levar velas e flores para deixar no portão da faculdade e pedir por paz e justiça ao caso do acidente. O professor e a aluna serão velados e enterrados na quinta-feira (27), das 8h às 14h, no cemitério do bairro Getuba, em Caraguatatuba.

O acidente.