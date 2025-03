VÍDEO: Motorista perde a direção e derruba poste em São José

Uma motorista perdeu o controle da direção do carro e colidiu com um poste na Avenida Paratehy, no Urbanova, na região oeste de São José dos Campos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O acidente aconteceu nesta quarta-feira (26), por volta das 14h. A motorista sofreu apenas ferimentos leves.