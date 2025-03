Ao matar carrapato com álcool, tia causa explosão e mata criança

A morte de um menino de 6 anos em acidente doméstico em São Gabriel do Oeste (MS) foi causada por uma explosão de álcool. O menino teve ferimentos graves pelo corpo, no sábado (22), chegou a ser transferido para Campo Grande, mas morreu na terça-feira (25).

Segundo o boletim de ocorrência, a explosão aconteceu quando a tia do menino retirava carrapatos do cachorro, quando ela colocou álcool e fogo em um pote para matar os parasitas.