STF: Moraes mostra vídeo do 8/1: ‘Nem Bíblia e nem batom’; VEJA

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), Alexandre de Moraes, exibiu um vídeo com cenas violentas de atentados em Brasília, no final de 2022, e do 8 de janeiro de 2023, durante a leitura de seu voto no julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), na manhã desta quarta-feira (26).

Primeira Turma do STF votou para que Bolsonaro se torne réu pelos crimes de golpe de Estado e tentativa de abolir o Estado Democrático de Direito.