Homem é preso em cobertura de luxo em ação contra crime na RMVale

Um homem foi preso em uma cobertura de luxo de um prédio de Caraguatatuba em investigação contra o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. A prisão aconteceu na manhã desta quarta-feira (26). Também foram feitas buscas em São Sebastião.

Foram apreendidos bens que passam de R$ 1 milhão, como quatro carros, remédios, cigarros contrabandeados e dinheiro na operação que investiga seis homens por suspeita de tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e organização criminosa.