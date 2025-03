Viapol São José recebe o Suzano na última rodada e mira vaga

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Isso porque o São José engatou uma sequência de quatro vitórias consecutivas na competição, se afastou da zona de degola e entrou na briga pela vaga nos playoffs. Agora, a equipe joseense começa a rodada com 22 pontos, um ponto acima de Goiás e Guarulhos, e dois a mais que o Blumenau, que abre a zona de rebaixamento.

No entanto, para se garantir na segunda fase do torneio, o São José tem que o vencer o Suzano, sétimo colocado com 29 pontos e já classificado. Se não vencer, dependerá de tropeços dos outros, incluindo uma improvável derrota do Guarulhos em casa para o lanterna e já rebaixado Neurologia Ativa, que não venceu nenhum jogo.

E, com o bom momento que vive na competição, o clube de São José dos Campos quer manter esse embalo e conta com o apoio da torcida. Desta maneira, poderá se garantir na segunda fase e fortalecer o projeto do vôlei profissional masculino na cidade.