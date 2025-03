VÍDEO: Grávida mata o marido a tiros durante briga no meio da rua

Uma mulher grávida de quatro meses é suspeita de matar o companheiro a tiros durante uma briga no meio da rua, na cidade de Valparaíso de Goiás, na Região do Entorno do Distrito Federal, segundo a Polícia Militar. Ela foi presa.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

De acordo com a polícia, ela teria atirado oito vezes contra a vítima, acertando quatro disparos. A mulher alegou que era agredida e ameaçada pelo companheiro. Um vídeo registrou o momento em que ambos aparecem brigando e logo depois o homem é atingido. Ele era pai do bebê.