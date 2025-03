Homem acusa PM de agressão e de forjar prisão por tráfico em SJC

De acordo com o boletim de ocorrência, um sargento e um cabo da Polícia Militar apresentaram dois homens presos por tráfico de drogas. Os detidos têm 20 e 29 anos. A prisão aconteceu em bloco de apartamentos no Jardim Santa Inês 1, na região leste de São José.

Segundo o relato dos policiais militares, durante patrulhamento pelo local, que seria conhecido como ponto de venda de drogas, o homem de 29 anos foi avistado com uma mochila na mão. Ele teria começado a correr em direção a um dos blocos de apartamentos. O mais jovem, que estava na escada, também teria corrido, tirando a blusa e a camiseta.

Ainda segundo a PM, ambos entraram em um dos apartamentos do local. No interior do imóvel, os policiais encontram o mais velho sentado no sofá da sala. A mochila foi localizada em móvel da sala, contendo diversos tipos de entorpecentes em seu interior.

Após tirar a blusa e a camiseta, o mais novo se deitou na cama de um dos quartos. Com ele, os policiais localizaram um telefone celular e uma pochete que continha R$ 263 em dinheiro e seis buchas de maconha. Em vistoria pelo local, os policiais disseram que encontraram mais três telefones celulares bem como uma balança de precisão.

Interrogatório.