VALE: Polícia procura motorista que causou acidente com 2 mortes

A PRE (Polícia Rodoviária Estadual) informou que, com o impacto da colisão, o motorista do HB20 foi arremessado a cerca de 20 metros de distância. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Além dele, a passageira do HB20 também morreu por conta do acidente. As vítimas tinham 61 e 26 anos.

As mortes foram atestadas pela médica do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que também atendeu a ocorrência. Um guincho da Unidade Básica de Atendimento do DER foi enviado ao local para prestar assistência. Não houve congestionamento.

O outro carro envolvido na colisão (Ecosport) foi abandonado pelo motorista, que fugiu do local. Ele ainda não foi encontrado pela polícia.