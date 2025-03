Motociclista é atropelado por ônibus escolar em Cruzeiro

Um motociclista de 25 anos foi atropelado por um ônibus escolar na rua Dr. Roberto Guarani, no bairro Vila Canevari, em Cruzeiro. O acidente aconteceu na noite de segunda-feira (24), por volta das 20h30.

Segundo informações, a moto entrou no ponto cego do motorista, um homem de 63 anos, o que teria causado o acidente.