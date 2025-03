Homem é preso com plantação de maconha dentro de casa, em Jacareí

Um homem foi preso na tarde de terça-feira (25), em ação de policiais do 41º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), que resultou na localização de uma plantação de maconha em uma casa, em Jacareí.

Equipes de Força Tática chegaram ao local após abordarem um indivíduo em atitude suspeita, durante patrulhamento no bairro Jardim Colônia. Com o suspeito foram encontradas porções de maconha.