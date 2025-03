URGENTE: Acidente no Vale deixa duas pessoas mortas e uma ferida

Duas pessoas morreram e uma ficou ferida em acidente entre um caminhão e dois veículos de passeio na rodovia Doutor Manoel Hyppólito Rego (SP-55), em Ubatuba, na noite de terça-feira (25).

De acordo com o DER (Departamento de Estradas de Rodagem) do Estado de São Paulo, o acidente aconteceu por volta de 23h20, na altura do km 73,1 da rodovia.