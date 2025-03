AGORA: aposta de São José ganha R$ 51 mil na Timemania

Um apostador de São José dos Campos ganhou R$ 51.104,41 no concurso 2222 Timemania na noite desta terça-feira (25), após acertar seis dezenas, ou seja, a segunda faixa de acertos. Ninguém acertou o prêmio principal, que acumula e vai a R$ 7,7 milhões.

Ao menos, esse sortudo joseense irá embolsar um bom dinheiro para fazer um pé de meia. Outro apostador, este de Tangará da Serra (MT), também acertou a segunda faixa de acertos.