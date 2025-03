Avô é preso acusado de abusar da neta de 9 anos

Um homem de 63 anos foi preso nesta terça-feira (25) em Sorriso, região Norte de Mato Grosso, acusado de estuprar repetidamente a sobrinha, de 9 anos. Segundo a Polícia Civil, os abusos ocorreram ao longo de um período indeterminado e provocaram alterações graves no comportamento da criança, incluindo crises de ansiedade e desmaios frequentes na escola.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

De acordo com as investigações, professores e responsáveis notaram as mudanças na menina e a encaminharam ao Conselho Tutelar, que solicitou avaliações psicológicas e psicossociais. Durante os depoimentos, a vítima relatou ter sido amordaçada, amarrada e ameaçada de morte pelo tio durante os ataques. O suspeito também teria intimidado familiares da criança para silenciá-la.