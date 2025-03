Identificados pai e filha atingidos por ônibus desgovernado

Toni Vanderlei de Souza, 62 anos, e a filha Emanuelle, 5, foram mortos após serem atingidos por um ônibus que desceu desgovernado de ré em uma ladeira de Sapucaia do Sul, na Região Metropolitana de Porto Alegre, na manhã desta terça-feira (25). O veículo, da empresa Janiz Transporte Ltda, colidiu com uma casa e prensou as vítimas contra um muro enquanto caminhavam pela calçada.

Testemunhas relataram que o ônibus ganhou velocidade ao descer a via, perdendo o controle. “Ele vinha muito rápido e bateu na casa. O pai e a menina não tiveram como escapar”, contou uma vizinha que presenciou o ocorrido. Moradores tentaram resgatar as vítimas dos escombros, mas ambos já estavam sem vida.